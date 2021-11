EVP nominiert EU-Parlamentschef - Sassoli will bleiben

Die größte Fraktion im Europaparlament - die christdemokratisch-konservative Europäische Volkspartei (EVP) - nominiert am heutigen Mittwochabend ihren Kandidaten für den nächsten EU-Parlamentspräsidenten. Allerdings ist es unsicher, ob die EVP tatsächlich den nächsten Parlamentspräsidenten stellt. Der sozialdemokratische Amtsinhaber David Sassoli will nämlich für weitere zweieinhalb Jahre an der Spitze des EU-Parlaments bleiben.

Sassoli habe seine Kandidatur nicht offiziell verkündet. Die Bewerbung des Italieners für eine zweite Amtszeit sei aber wahrscheinlich, hieß es aus der sozialdemokratischen Fraktion. In einer Fraktionssitzung habe Sassoli es als Fehler bezeichnet, den Posten des Parlamentspräsidenten aufzugeben. Vor dem Hintergrund der deutlich veränderten politischen Kräfteverhältnisse in der EU wäre es nicht akzeptabel, wenn keine der drei EU-Spitzenpositionen in Rat, Kommission und Parlament mehr von einem Sozialdemokraten oder einer Sozialdemokratin besetzt würde. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gehört der EVP an, EU-Ratspräsident Charles Michel entstammt der liberalen Parteienfamilie.