Hilfsorganisationen fordern „Klarheit“ zur Impfpflicht

Die großen Hilfsorganisationen des Landes - Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe - haben am Donnerstag hinsichtlich der ab Februar 2022 geplanten Impfpflicht „Klarheit“ von der Bundesregierung gefordert. Diese Forderung betreffe den Gesetzwerdungsprozess und „die spezifisch geplanten Anforderungen an Gesundheits- und Betreuungspersonal“, hieß es in einer Aussendung der Dachorganisation Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt (BAG).

Die Niederösterreichische Ärztekammer erklärte unterdessen zu der von Gerrit Loibl, Vizepräsident der NÖ Ärztekammer, bereits am Dienstag vorgeschlagenen Pandemieabgabe für Ungeimpfte, diese solle dem Pflegepersonal zugute kommen. Eine an die Einkommensverhältnisse angepasste Abgabe wäre laut Verfassungsjuristen machbar, hieß es am Donnerstag. Selbstverständlich müssten zunächst „sämtliche Möglichkeiten ausgeschöpft werden, die ohne Zwang zur Steigerung der Impfbereitschaft führen“, wurde betont.

Am Freitag öffnet indes eine neue stationäre Impfstraße im Einkaufszentrum Fischapark in Wiener Neustadt in Kooperation mit Notruf NÖ. Jeweils freitags und samstags von 10.00 bis 18.00 Uhr können sich Personen ab zwölf Jahren kostenlos und ohne Voranmeldung die Injektion verabreichen lassen. Notruf NÖ betreibt weiters neben den neun Landesimpfzentren auch Impfstraßen in der SCS in Vösendorf (Bezirks Mödling), dem Bühlcenter in Krems, im G3 in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) und im EKZ Mistelbach. Zusätzlich gibt es Pop-up-Aktionen in 25 Gemeinden und bei Veranstaltungen sowie das Angebot in Bussen.