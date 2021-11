Aus für Weiterbau der S37 zwischen Kärnten und Steiermark

Das Klimaschutzministerium hat den geplanten Weiterbau der Schnellstraße S37 von Sankt Veit an der Glan Nord in Kärnten nach Scheifling in der Steiermark gestoppt. Dies teilte das Ministerium am Donnerstag in einer Aussendung mit. Seit die Planungen dafür vor 15 Jahren aufgenommen wurden, habe sich die Verkehrsentwicklung verändert, Klimakrise und Bodenverbrauch verschärft. Nicht betroffen sind Sicherheitsmaßnahmen auf der schon bestehenden S37 von Klagenfurt nach Sankt Veit.