Streitthema Katar - Bayern-Versammlung endete im Tumult

Bayern Münchens Jahreshauptversammlung ist am Donnerstagabend unter Protesten und chaotischen Umständen zu Ende gegangen. Uli Hoeneß stand schon am Rednerpult. Doch der Ehrenpräsident verließ das Podium nach kurzer Zeit doch wortlos. Der Aufruhr gegen die Bayern-Bosse mit Präsident Herbert Hainer als zentraler Reizfigur war rund um das Streitthema Katar-Sponsoring eskaliert.

Lange lief es davor wie gewohnt. Oliver Kahn hielt seine erste Rede als Vorstandschef und Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge. Er warnte vor „unbegrenzten“ Investoren-Geldern bei einigen Clubs in Europa und sprach von dem „fundamentalsten Wandel“, den der Fußball gerade erlebe.

Beim Tagesordnungspunkt Anträge kochte die Stimmung hoch. Ein Spontanantrag eines Mitglieds, über die Beendigung der Partnerschaft mit Qatar Airways nach Vertragsende 2023 abzustimmen, wurde von der Vereinsführung mit Verweis auf zuvor getroffene Entscheidung des Landgerichtes München I abgeschmettert. Auch der Antrag, dass der Verein weiter 75 Prozent der Anteile an der FC Bayern AG halten soll und nicht noch fünf Prozent veräußern könnte, verfehlte die erforderliche Dreiviertelmehrheit.

Am Tag danach sprach Hainer von einer unruhigen Nacht. Man nehme „die Anregungen und Ideen unserer Mitglieder ernst“, versicherte er im Interview mit der „Mediengruppe tz und Münchner Merkur“. Trainer Julian Nagelsmann war am Donnerstagabend ebenfalls bis zum Ende dabei. Diskussionen seien wichtig und müssten geführt werden, aber auf sachlicher Ebene, mahnte er. Nagelsmann riet, in anderem Rahmen kontrovers und transparent darüber zu diskutieren. „Wenn man mit seiner Lebensgefährtin oder seinem Kumpel einen Streit ausficht, ist es auch gut, dass man das nicht auf dem Marienplatz macht.“