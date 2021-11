Schneefall verhindert Männer-Abfahrt in Lake Louise

Die alpinen Ski-Männer müssen auf ihren Speed-Auftakt zumindest bis Samstag warten. Aufgrund von Schneefalls ist am Freitag die erste von zwei Weltcup-Abfahrten abgesagt worden. Wegen anhaltenden Schneefalls und der Prognose für den Tag entschied die Jury schon zweieinhalb Stunden vor der offiziellen Startzeit (20.00 Uhr MEZ), dass ein Rennen an diesem Tag nicht möglich sein wird. Auch hatten die Pistenarbeiter noch mit dem Neuschnee der Nacht zu kämpfen.

Am Samstag ist eine weitere Abfahrt angesetzt, am Sonntag ein Super-G. Danach folgen als Fortsetzung der Nordamerika-Rennen noch drei Speedbewerbe in Beaver Creek (USA).