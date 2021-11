Linhart in Paris: Westbalkan, Mali und Libanon als Topthemen

Außenminister Michael Linhart (ÖVP) hat am Freitag im Rahmen eines Besuchs bei seinem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian in Paris vordringlich die Themenbereiche Westbalkan, Mali und Libanon besprochen. Das teilte das Außenministerium (BMEAI) am Abend der APA mit. Bei dem Gespräch sei auch die EU-Ratspräsidentschaft Frankreichs im ersten Halbjahr 2022 angesprochen worden, hieß es zudem. Linhart habe Le Drian die diesbezügliche Unterstützung Österreichs zugesichert.