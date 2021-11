Paris bereit zu Gesprächen über Autonomie für Guadeloupe

Der Minister äußerte sich in einem am Freitagabend veröffentlichen YouTube-Interview. Bei Ausschreitungen vergangene Woche auf Guadeloupe und der benachbarten ebenfalls französischen Insel Martinique waren nach Regierungsangaben mehrere Polizeikräfte verletzt worden. Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen der Regierung in Paris und die geplante Impfpflicht für medizinisches Personal waren in Gewalt umgeschlagen.