Bosnien musste Corona-Impfdosen aus Österreich wegwerfen

Bosnien-Herzegowina hat einen Teil der von Österreich gespendeten Corona-Impfstoff-Dosen laut dem Nachrichtenmagazin „profil“ wegwerfen müssen, da die Dosen im Oktober und November abgelaufen seien und nicht mehr zeitgerecht verimpft werden konnten. Eine Sprecherin des Außenministeriums sagte am Samstag auf Anfrage der APA dazu, Bosnien habe von vornherein über das Ablaufdatum Bescheid gewusst.

Österreich spendete Bosnien-Herzegowina im August eine halbe Million AstraZeneca-Impfdosen. Einen Teil davon habe Bosnien nun entsorgen müssen, berichtete das „profil“ am Samstag (online) unter Berufung auf Dušan Kojić, Sprecher des bosnisch-herzegowinischen Ministeriums für Zivilangelegenheiten (zuständig für Gesundheit). Da die gespendeten Dosen im Oktober und November abgelaufen seien, hätten die bosnischen Behörden nur einige Wochen gehabt, um die Vakzine in Arztpraxen und Spitäler zu transportieren und zu verabreichen. Dafür habe die Zeit nicht gereicht.

Das Außenministerium betont, dass Länder wie Bosnien, die um Impfstoffe gebeten hätten, im Vorhinein Bescheid wüssten, um welchen Impfstoff es sich handle, wie viel davon abzugeben sei und wann das Ablaufdatum sei. Danach könnten sie entscheiden, ob sie die Lieferung wollten oder nicht. „Bosnien hat dezidiert darum gebeten und wusste von Anfang an, was das Ablaufdatum ist“, so die Sprecherin zur APA.