Schweiz stimmt über Covid-Zertifikat und Pflegeberufe ab

Die Schweizer entscheiden bei einer Volksabstimmung am Sonntag, ob das Covid-Zertifikat abgeschafft werden soll. Damit weist man in der Schweiz eine Impfung, Genesung oder einen negativen Test nach. Gegner des Zertifikats hatten die Abstimmung mit einer Unterschriftensammlung erzwungen. Sie halten es für unangemessen, ein Zertifikat für den Zutritt zu Veranstaltungen oder Restaurants zu verlangen.

Angenommen werden dürfte nach den Umfragen dagegen die Pflegeinitiative. Sie verlangt unter anderem mehr Lohn, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld für die Aus- und Weiterbildung. Ausgebildete Pflegekräfte verdienen im Durchschnitt mehr als 4.000 Euro brutto im Monat. Die Lebenshaltungskosten sind in der Schweiz aber deutlich höher als in Deutschland, und es gibt keinen Arbeitgeberzuschuss bei den Krankenkassenbeiträgen. Die Regierung will zwar mehr in die Ausbildung investieren, die Arbeitsbedingungen aber den einzelnen Arbeitgebern überlassen.