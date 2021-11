Heimsiege für Austria und Hartberg in der Fußball-Bundesliga

Die Wiener Austria hat die Leidenszeit von Sturm Graz verlängert und selbst drei wichtige Punkte im Rennen um die Top sechs in der Fußball-Bundesliga eingefahren. Beim 2:1 am Sonntag erzielten Huskovic (48.) und Jukic (76.) die Tore für die „Veilchen“, Ex-Austrianer Sarkaria traf für Sturm. In Hartberg fiel die Entscheidung in der Nachspielzeit, Goalgetter Tadic traf in Minute 94 zum 2:1 gegen den LASK. Die 16. Runde wird mit dem Spiel Ried - Rapid (17.00) abgeschlossen.