Ole Werner neuer Trainer von Werder Bremen

Ole Werner ist neuer Trainer von Werder Bremen. Das gab der deutsche Fußball-Zweitligist am Sonntag bekannt. Der 33-jährige Ex-Coach von Holstein Kiel unterschrieb beim Club der Österreicher Marco Friedl und Romano Schmid einen bis 2023 gültigen Vertrag und tritt die Nachfolge von Markus Anfang an, der nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen eines mutmaßlich gefälschten Impfpasses zurückgetreten war.

Die Klärung der Trainerfrage beim Tabellenzehnten beendet nach mehr als einer Woche ein denkwürdiges Wechselspiel in Bremen. Nach Anfangs Rücktritt saß beim 1:1 gegen Schalke zunächst der Österreicher Danijel Zenkovic als Interimscoach auf der Bank. Dessen positiver Coronatest sorgte dafür, dass U19-Trainer Christian Brand am Samstag bei der 1:2-Niederlage in Kiel einspringen musste. Bei seinem Debüt gegen Erzgebirge Aue am Freitag wird Werner nun der vierte Trainer im vierten aufeinanderfolgenden Werder-Spiel sein.