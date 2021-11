Shiffrin gewann fünften Killington-Slalom - Liensberger 4.

Mikaela Shiffrin hat ihre Siegesserie in den Weltcup-Slaloms von Killington fortgesetzt. Die US-Amerikanerin gewann am Sonntag vor der Slowakin Petra Vlhova (+0,75 Sek.) und der Schweizerin Wendy Holdener (+0,83) und feierte den fünften Erfolg im bisher fünften Rennen in dieser Disziplin an der US-Ostküste. Vierte wurde Kugelverteidigerin Katharina Liensberger (+1,41), die nach den Rängen sechs und acht in Levi ihr bestes Saisonergebnis im Slalom erzielte.