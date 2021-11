WHO-Staaten beraten über Pandemie-Abkommen

Im Ringen um eine wirksamere Bekämpfung von Pandemien hat sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eindringlich für ein weltweites Abkommen über gemeinsame Gegenmaßnahmen stark gemacht. Eine gerechte Verteilung von Impfstoffen müsse ein zentraler Baustein dieser Strategie werden, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag in Genf. Österreich unterstützt einen rechtlich verbindlichen Pandemievertrag, betonte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne).