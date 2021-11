Österreichischer Komponist Thomas Larcher hat einen Lauf

Thomas Larcher gehört zu den erfolgreichsten österreichischen Tonsetzern. Ungeachtet des heimischen Lockdowns hat der 58-jährige Komponist aus Tirol derzeit einen echten Lauf - in Deutschland. So bringen die Berliner Philharmoniker, die erstmals Larcher spielen, unter Semyon Bychkov sein neues Klavierkonzert am Donnerstag zur Erstaufführung. Als Solist für das Konzert in der Philharmonie, das auch am Freitag und Samstag zu hören sein wird, wurde Kirill Gerstein verpflichtet.