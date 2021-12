Intensivstationen in Innsbruck und Hall stoßen an Grenzen

Die Innsbrucker Klinik und das KH Hall stoßen an ihre Grenzen. Am Dienstag habe man das Ende des planbaren Betriebs erreicht, warnte der Sprecher der tirol Kliniken im APA-Gespräch. Das sei „noch keine Katastrophe“, Leistungseinschränkungen würden aber jetzt drastisch zunehmen. Auch aus Osttirol sind die Covid-Intensivstationen voll ausgelastet. LR Annette Leja (ÖVP) zeigte sich am Dienstag indes „überzeugt, dass wir gut durch diese vierte Welle kommen werden“.

Am Montag habe man die Stufe sieben von sieben auf der internen Skala erreicht, berichtete Kliniksprecher Johannes Schwamberger. Am Dienstag sei diese „aufgefüllt“ worden. 38 Covid-Patienten benötigten in Innsbruck mit Stand Dienstagfrüh intensivmedizinische Betreuung. Das ist ein Höchstwert - mehr waren es noch nie. Die Klinik wie auch das Krankenhaus Hall mit sechs Intensivpatienten gehen damit endgültig in den Krisenmodus, berichtete der ORF Tirol. Tirolweit waren 66 Covid-Patienten auf einer Intensivstation, um vier mehr als am Vortag. Der bisherige Höchstwert in Tirol wurde vergangenen Dezember mit 81 Corona-Intensivpatienten erreicht.

Bisher sei der Ablauf „völlig planbar“ gewesen, nun müsse man sich laufend um weitere Intensivmöglichkeiten umschauen, erklärte Schwamberger. Für Dienstag konnte man vier weitere Intensivbetten aktivieren. Sollte die Zahl der schwerst an Covid-19 Erkrankten weiter steigen, würden vermehrt Aufwachräume zu Intensivstationen umfunktioniert. „Jede Maßnahme geht natürlich auf Kosten von Nicht-Covid-Patienten“, betonte Schwamberger. Die Versorgung der Bevölkerung könne - abgesehen von Notfällen - nicht mehr sichergestellt werden.

Ab sofort könne für Patienten abseits von Notfällen keine Garantie mehr für eine Behandlung gegeben werden: „Wer auf eine Operation wartet, etwa eine Knie- oder Hüft-OP, der muss warten. Wir haben keine Betten mehr für eine Nachversorgung“, warnte Schwamberger.

Auch das ohnehin schon über die Maßen belastete Pflegepersonal sei darüber informiert, es werde im Falle noch mehr Patienten betreuen müssen, berichtete Schwamberger. „Der Knackpunkt ist das Personal“, sagte er. Der Personalstand bleibe ja gleich, das mache die Situation „nicht gerade einfacher“.

Auch aus dem Bezirkskrankenhaus Lienz wurde am Dienstag der APA berichtet, dass Elektiveingriffe zum Teil verschoben werden müssen, „die Akut- und Notfallversorgung ist aber sichergestellt“, sagten der stellvertretende Ärztliche Direktor, Andreas Mayr, und Martin Schmidt, Ärztlicher Direktor und Leiter der Krisenstabes. In Lienz ist die Sieben-Tages-Inzidenz laut AGES tirolweit mit 1.586 am höchsten, für Gesamttirol beträgt der Wert 1.125.

In Osttirol wurden am Dienstag 30 Coronapatienten auf der Normalstation und fünf Personen auf der Intensivstation betreut. „Zeitweise sind alle Covid-Intensivbetten belegt, zeitweise verfügen wir über ein freies Bett“, berichteten die Direktoren. Internistische Intensivbetten mussten „von Anfang an“ umfunktioniert werden. „Fast ausnahmslos“ müssen auf Intensivstationen ungeimpfte Menschen behandelt werden.

Das Personal auf den betroffenen Stationen sei „in einem außerordentlich hohen Maß gefordert und arbeitet an den Grenzen seiner Belastbarkeit“, schilderten die beiden Ärzte. Einige erlitten bereits ein Burn-out. Sollte sich die Lage weiter zuspitzen, „wird unsere Kapazitätsgrenze überschritten und dann müssen wir Covid-PatientInnen verlegen“, so Mayr und Schmidt. „Aufgrund unserer besonderen geografischen Lage ist dies in jedem Fall eine besondere Hausforderung“, sagten sie.