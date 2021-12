Castellucci inszeniert für Wiener Festwochen Mozarts Requiem

Der italienische Starregisseur Romeo Castellucci wird bei den Wiener Festwochen 2022 mit „Requiem“ das letzte Werk von Wolfgang Amadeus Mozart inszenieren. Bei der „ausdrucksstarken bildgewaltigen Ode an das Leben“ werden auch Dirigent Raphaël Pichon und das Ensemble Pygmalion mit an Bord sein, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Castingaufruf der Festwochen hervorgeht. Die Premiere ist laut Bewerbungsunterlagen für den 1. April 2022 geplant.