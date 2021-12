Starpianist Rudolf Buchbinder feiert 75. Geburtstag

Die große, musikalische Feier zum 75er am heutigen Mittwoch musste entfallen, hätte Rudolf Buchbinder doch eigentlich an der Seite der Wiener Philharmoniker in seinem zweiten Wohnzimmer, dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins, mit einem Festkonzert seinen Geburtstag begangen. Doch Corona macht auch hier einen Strich durch die Rechnung. Aber nachdem der Starpianist ja auch in der Welt zu Hause ist, muss ab 8. Dezember in München nachgefeiert werden. Nach jetzigem Stand.