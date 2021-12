Opernsänger als Zeuge in Wiener Raubmordprozess

„Hilfe, Polizei!“ hat es am Mittwoch im Saal 203 des Wiener Landesgerichts in einer Lautstärke getönt, dass sich Richter in benachbarten Sälen fragten, was da wohl vorgehen mochte. Die Stimme gehörte einem Opernsänger, der in einem Mordprozess um einen getöteten Juwelier als Zeuge vernommen wurde. 18 Stunden vor der Bluttat hatten dieselben Täter - ein 21-jähriger Serbe, der sich nun vor Geschworenen zu verantworten hat, und ein zweiter Krimineller - den Künstler überfallen.