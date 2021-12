Lina Beckmann erhält Gertrud-Eysoldt-Ring

Kürzlich wurde Lina Beckmann (40) mit dem österreichischen Nestroy-Preis als „beste Schauspielerin“ ausgezeichnet, nun erhält die deutsche Schauspielerin für ihre Darstellung des Richard in „Richard the Kid & the King“, einer Koproduktion der Salzburger Festspiele und des Deutschen Schauspielhaus Hamburg, auch den Gertrud-Eysoldt-Ring 2021. Das gab die Stadt Bensheim am Mittwoch bekannt.