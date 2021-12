Corona-Infektionszahlen sinken, aber 72 Tote

Die meisten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden hatte Niederösterreich mit 1.824 neuen Fällen. Oberösterreich liegt an zweiter Stelle mit 1.495 Neuansteckungen. In der Steiermark waren es 1.319 neue Fälle, in Kärnten 1.028, in Wien 1.019, in Tirol 714, in Vorarlberg 635, in Salzburg 620 und im Burgenland 228 Fälle. Sieht man sich die Bundesländer nach den Fallzahlen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner an, dann hat Kärnten weiterhin die höchste Sieben-Tage-Inzidenz mit 1.445,1, gefolgt von Vorarlberg mit 1.206,1, Salzburg mit 1.022,6 und Oberösterreich mit 951,3. Danach kommen Tirol (944,5), die Steiermark (760,4), Niederösterreich (664) und das Burgenland (527,7). In Wien, wo früher Maßnahmen beschlossen wurden, lag die Inzidenz bei 416,7. Die Bundeshauptstadt steht somit am besten da.