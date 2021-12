Nach Zuschlag: Insignia bietet 25 Mio. für Austria-Anteile

Das Missverständnis Austria Wien und Insignia ist um ein Kapitel reichen. Die Tageszeitung „Standard“ (Online) zitierte am Donnerstag aus einem Brief der georgischen Gruppe an Club-Präsident Frank Hensel und dem Verwaltungsratsvorsitzenden Robert Zadrazil. Demnach bietet Insignia 25 Millionen Euro, um als Investor beim finanziell schwer angeschlagenen Bundesligisten einzusteigen. Der Haken daran: Die Austria hat die Suche nach einem Geldgeber schon abgeschlossen.