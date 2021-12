ÖVP stellt sich mit Nehammer als Kanzler neu auf

Die ÖVP hat sich nach dem Rückzug von Sebastian Kurz neu aufgestellt: Der bisherige Innenminister Karl Nehammer wurde am Freitag vom Bundesparteivorstand als neuer Kanzler und ÖVP-Chef designiert. Im Innenministerium folgt ihm der Niederösterreicher Gerhard Karner nach, die Finanzagenden übernimmt der Vorarlberger und derzeitige Staatssekretär im Infrastrukturministerium, Magnus Brunner. Und der steirische Uni-Rektor Martin Polaschek löst Bildungsminister Heinz Faßmann ab.

Nehammer betonte in der Pressekonferenz nach dem Bundesparteivorstand, dass es ihm eine „große Ehre“ sei, „mit diesem Vertrauensvotum“, das einstimmig ausgefallen sei, ausgestattet worden zu sein. Er bezeichnete es als „Privileg“ die Volkspartei anführen zu dürfen, die in der Breite Österreichs vertreten sei, „um Politik für die Österreicherinnen und Österreicher und Menschen, die in Österreich leben, tatsächlich zu machen“. Zudem lobte Nehammer seinen Vorgänger Kurz, der als Bundesparteiobmann „unglaublich viel geleistet“ habe. Während dessen Obmannschaft sei die ÖVP „wieder eine Volkspartei“ geworden.