Negativ-Hattrick für RB Leipzig: 1:2-Niederlage bei Union

RB Leipzig hat erstmals in seiner Geschichte in der deutschen Fußball-Bundesliga drei Niederlagen in Serie kassiert. Am Freitag unterlagen die durch Corona-Abwesenheiten geschwächten Sachsen bei Union Berlin 1:2. Die Berliner sprangen ohne Christopher Trimmel, der auf der Bank saß, durch Tore von Taiwo Awoniyi (6.) und Timo Baumgartl (57.) auf Platz vier. Bei den Gästen, für die Christopher Nkunku (13.) zwischenzeitlich ausglich, spielte Konrad Laimer bis zur 70. Minute.