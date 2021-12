Djokovic entscheidet bald über Australian Open

Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat auch nach dem Halbfinal-Aus mit Serbien beim Davis Cup seine Teilnahme an den Australian Open offen gelassen. Er werde nun ein paar Tage abschalten und nicht an Tennis denken, sagte der 34-Jährige am Freitagabend nach der 1:2-Halbfinal-Niederlage in Madrid gegen Kroatien. Die Entscheidung, ob er beim ersten Grand-Slam-Turnier des neuen Jahres vom 17. bis 30. Jänner in Melbourne antreten werde, stünde kurz bevor.