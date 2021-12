FDP-Parteitag stimmt über Ampel-Koalitionsvertrag ab

In Deutschland will die liberale FDP als zweite Ampel-Partei am Sonntag über den mit Sozialdemokraten (SPD) und Grünen verhandelten Koalitionsvertrag diskutieren und abstimmen. Es gilt als sicher, dass die Delegierten des außerordentlichen Bundesparteitags das 177-Seiten-Papier billigen. Am Samstag hatten bereits auf einem SPD-Parteitag mehr als 98 Prozent der Delegierten zugestimmt. Am Montag wird außerdem das Ergebnis der Urabstimmung unter den Grünen-Mitgliedern erwartet.