Vienna Capitals gewinnen auch zweites Spiel in Südtirol

Die Vienna Caps kehren mit sechs Punkten aus Südtirol zurück. 22 Stunden nach dem 2:1-Sieg in Bozen gewannen die Wiener am Samstag in der ICE-Eishockeyliga auch in Bruneck gegen die Pustertal Wölfe mit 3:0. Nikolaus Hartl (34.), James Sheppard (48.) und Matt Neal (55./PP) erzielten die Tore der Wiener, die innerhalb von zwei Tagen von Rang sieben auf Platz vier stiegen. Torhüter Bernhard Starkbaum gelang mit 41 abgewehrten Torschüssen sein viertes „shutout“ in dieser Saison.