Reger Zulauf zu Corona-Demos in Wien

Regen Zulauf hat es Samstag zu diversen Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in Wien gegeben. Insgesamt marschierten rund 42.000 Maßnahmengegner auf der Ringstraße zur Abschlusskundgebung am Ballhausplatz, teilte die Polizei am Abend mit. Zwei Beamte wurden verletzt, nachdem sie von Demo-Teilnehmern mit pyrotechnischen Gegenständen beworfen worden waren, es gab vorläufig fünf Festnahmen. Die Beamten setzten Pfefferspray ein. Auf einer Gegendemo waren rund 1.500 Teilnehmer.