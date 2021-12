Land NÖ vergab Hans-Weigel-Literaturstipendien

Die diesjährigen Hans-Weigel-Literaturstipendien des Landes Niederösterreich sind an Amira Ben Saoud und Sabine Schönfellner vergeben worden. Sie erhalten 12.000 Euro, damit sie sich ein Jahr lang der Fertigstellung eines literarischen Projektes widmen können, teilte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Sonntag in einer Aussendung mit. Die beiden Schriftstellerinnen wurden einstimmig von einer Fachjury ausgewählt.