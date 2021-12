Platter will keine Neuwahlen

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) ist zuversichtlich, dass die schwarz(türkis)-grüne Bundesregierung trotz der Turbulenzen in der ÖVP halten wird. Für Neuwahlen sah er in der ORF-Pressestunde keinen Anlass. „Ich kenne wenige, die dafür sind.“ Die Menschen wollten keine Wahlen, denn das bedeute Verunsicherung. Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer ortete „Irritationen, die sich jetzt setzen müssen“ und legt sich nicht mehr darauf fest, dass die Regierung bis 2024 hält.

Die Grünen hätten in der Vergangenheit eine gute Gesprächsbasis mit dem künftigen Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) gehabt, und es gebe ein Koalitionsabkommen, das es abzuarbeiten gelte. Zudem müssten zwei Krisen - die Pandemie und die Klimakrise - bekämpft werden. „Wir haben keine Zeit zu verlieren“, sagte Maurer in der ORF-Sendung „Hohes Haus“ am Sonntag.

„Die ÖVP hat große Probleme und hat sich neu aufgestellt.“ Die Grünen sorgten dagegen für Stabilität. „Die Irritation muss sich jetzt setzen.“ Die letzten zwei Jahre seien reich an Irritationen gewesen, so Maurer. Aber die Grünen seien stabil geblieben und können weiterarbeiten. Sie sei zuversichtlich, „dass wir zusammenfinden können“: „Ich hoffe, dass sich die ÖVP schnell wieder festigt.“

„Wir stehen den Wählern im Wort“, lehnte auch Platter Neuwahlen ab. Dass die Landeshauptleute in der ÖVP die Macht übernommen hätten, stellte er in Abrede. Dass die Landeshauptleute mitreden, sei in einem föderalistischen System „selbstverständlich“. Die Entscheidungen seien aber gemeinsam mit dem neuen Obmann Karl Nehammer gefällt worden. Dass der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer am Freitag die Wahl im Bundesparteivorstand vorzeitig den Medien verkündete und damit die Pressekonferenz von Nehammer abschoss, sei ein Missverständnis gewesen, sagte Platter. Schützenhöfer habe nicht gewusst, dass er live auf Sendung gewesen sei. Er habe Nehammers Auftritt nicht sabotieren wollen und niemandem schaden wollen.