Videogipfel von Biden und Putin zur Lage in der Ukraine

Inmitten wachsender Spannungen im Ukraine-Konflikt werden Russlands Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden am Dienstag miteinander reden. Der Kreml und das Weiße Haus bestätigten den Online-Gipfel der beiden Staatsmänner. Die EU sicherte am Sonntag der Ukraine ihre Unterstützung zu. „Die Ukraine ist gewiss eine Partnerin, eine Verbündete. Also stehen wir an ihrer Seite““, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.