Gelungener Einstand von Trainer Rangnick bei ManUnited

Ralf Rangnick hat einen erfolgreichen ersten Premier-League-Nachmittag als neuer Trainer von Manchester United verbracht. Im ersten Spiel unter der Führung des Deutschen, der bis zum Saisonende übernommen hat, gewann der englische Fußball-Rekordmeister am Sonntag im Stadion Old Trafford gegen Crystal Palace mit 1:0. Das Tor erzielte Fred in der 77. Minute nach Vorarbeit von Mason Greenwood. United dominierte die Partie, es mangelte aber an konkreten Chancen.