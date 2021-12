Kramer baut mit Sieg in Lillehammer Weltcupführung aus

Sara Marita Kramer hat den zweiten Saisonsieg im Weltcup der Skispringerinnen klar gemacht. Die Salzburgerin, die am Vortag auf Platz zwei gekommen war, verwies am Sonntag in Lillehammer mit Sprüngen auf 138 und 134,5 m sowie 268,9 Punkten die Deutsche Katharina Althaus (259,8) und die Norwegerin Silje Opseth (253,2) auf die weiteren Plätze. Eva Pinkelnig wurde Fünfte (246,5).