Formel-1-Rennen in Jeddah zwei Mal gestoppt

Der Formel-1-GP von Saudi-Arabien ist am Sonntag gleich zwei Mal gestoppt worden. Zunächst löste in Runde zehn ein Unfall von Haas-Pilot Mick Schumacher eine rote Flagge aus. Nur Sekunden nach dem stehenden Re-Start wurde nach mehreren Unfällen im hinteren Teil des Feldes erneut unterbrochen. Vor dem ersten Stopp hatten die Mercedes von Weltmeister Lewis Hamilton und Valtteri Bottas vor WM-Leader Max Verstappen im Red Bull geführt.

Weil Verstappen nach dem Schumacher-Unfall im Gegensatz zu Hamilton und Bottas auf einen Reifenwechsel verzichtet hatte, konnte er beim stehenden Re-Start als Erster los fahren. Der Niederländer wurde aber gleich von Hamilton überholt. Verstappen konterte mit einem verbotenen Abkürzer in der ersten Kurve, was Alpine-Pilot Esteban Ocon in Front brachte.