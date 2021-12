Hamilton nach Jeddah-Sieg punktgleich ins WM-Finale

Die Formel-1-Weltmeisterschaft 2021 geht in ein dramatisches Finale. Lewis Hamilton gewann am Sonntag den turbulenten und verrückten Grand Prix von Saudi-Arabien sieben Sekunden vor Max Verstappen und geht dank schnellster Rennrunde punktgleich mit dem Red-Bull-Piloten ins Finale in einer Woche in Abu Dabi. Das Rennen auf dem neuen Kurs in Jeddah musste zwei Mal gestoppt und drei Mal gestartet werden. Hamilton fuhr den Sieg trotz eines beschädigten Frontflügels heraus.