Langjähriger Republikaner-Anführer Bob Dole gestorben

Der langjährige frühere US-Senator und ehemalige republikanische Präsidentschaftskandidat Bob Dole ist tot. Wie seine Familie mitteilte, ist er am Sonntag mit 98 Jahren gestorben. Dole gehörte in den 1980er und 1990er Jahren zu den politischen Schwergewichten der konservativen Partei. Bei der Präsidentenwahl 1996 zog er gegen den demokratischen Amtsinhaber Bill Clinton den Kürzeren. Den Staat Kansas vertrat er fast drei Jahrzehnte im US-Senat.

US-Präsident Biden würdigte seinen früheren Senatskollegen. Dole sei „ein amerikanischer Staatsmann wie wenige in unserer Geschichte“ gewesen. „Er hatte ein unverrückbares Gefühl für Integrität und Ehre“, erklärte Biden. Im Senat seien sie oft unterschiedlicher Meinung gewesen, aber Dole habe nie gezögert, mit ihm oder den Demokraten zusammenzuarbeiten, so Biden weiter. Dole sei für ihn ein wahrer Freund gewesen, erklärte der 79-Jährige.

Nach dem Ende seiner aktiven politischen Karriere zog sich Dole keineswegs zurück, sondern blieb unter anderem als gefragter Fernsehkommentator aktiv. Er arbeitete Dole als Anwalt in Washington, er trat in Talkshows auf und machte Werbung beispielsweise für Pepsi-Cola und auch das Potenzmittel Viagra. Er sei trotz seiner politischen Rückschläge glücklich mit seinem Leben, sagte er der „Washington Post“ nach der gescheiterten Präsidentschaftskandidatur: „Manche Leute haben vielleicht von mir erwartet, deprimiert oder bitter oder so etwas zu sein.“ Aber er habe ein „glückliches Gesicht“ aufgesetzt und sich amüsiert.

Dole diente im Zweiten Weltkrieg im US-Militär und wurde 1945 in Italien schwer verwundet, als seine Einheit von deutscher Artillerie beschossen wurde. Nach dem Krieg befand er sich rund drei Jahre vor allem in Krankenhäusern oder Rehabilitationszentren. Sein rechter Arm blieb infolge seiner Verletzungen zeitlebens teils gelähmt. Dole studierte nach dem Krieg Jus, wurde Staatsanwalt und ging schon 1960 als Abgeordneter in die Politik. Acht Jahre später wurde er für seinen Heimat-Bundesstaat Kansas erstmals in den mächtigen US-Senat gewählt. Er beeinflusste dabei auch die US-Außenpolitik stark mit. Vor dem Hintergrund seiner eigenen Lebensgeschichte machte er sich auch für Rechte Behinderter stark.