Fünf Tote bei Frontalkollision zweier Autos in Deutschland

Zu ihrer Identität lagen zunächst keine näheren Angaben vor. Der Unfall ereignete sich nach Informationen der Polizei um etwa 20.30 Uhr nahe der Anschlussstelle zur Bundesstraße 450. Die Unfallstelle sei weiträumig abgesperrt worden. Ein Auto sei am Ende einer Ausbaustrecke in den Gegenverkehr gefahren. Dort sei es dann zu dem Zusammenprall mit dem anderen Wagen gekommen. Die Fahrzeuge seien in den Straßengraben geschleudert worden. Alle Insassen in den beiden Autos seien ums Leben gekommen, hieß es. Weitere Fahrzeuge seien nicht in den Unfall verwickelt gewesen.