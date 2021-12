Tausende Impfzertifikate verlieren am Montag Gültigkeit

Tausende Impfzertifikate werden am Montag in Österreich ungültig. Grund ist eine rückwirkende Verkürzung der Gültigkeit der Zertifikate im Grünen Pass von 360 auf 270 Tage. Von den Änderungen sind all jene betroffen, die vor dem 11. März ihre zweite Impfung erhalten haben. Damit sinkt auch die Durchimpfungsrate.