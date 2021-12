Schuldeneintreiber verletzten zwei Männer in Ried schwer

Schuldeneintreiber haben am Samstag in einer Arbeiterunterkunft in Ried im Innkreis zwei Männer schwer misshandelt und verletzt: Einer bekam eine Bratpfanne auf den Kopf, einem anderen wurde ein Stück des Ohres abgebissen. Die Bilanz: Die beiden landeten im Spital, drei der vier Angreifer sind in Haft, der vierte wird auf freiem Fuß angezeigt, berichtete die Polizei am Montag.