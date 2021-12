Gericht in Myanmar verurteilte Suu Kyi zu vier Jahren Haft

Rund zehn Monate nach dem Militärputsch in Myanmar ist die damals gestürzte De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht habe die 76-Jährige in seinem ersten Urteil wegen Anstiftung zum Widerstand sowie wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen für schuldig befunden, berichtete ein Prozessbeobachter am Montag.