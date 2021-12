ÖSV-Nordische lassen mit tollem Wochenende aufhorchen

Nach einem überaus erfolgreichen Wochenende können Österreichs Nordische Sportler aus den Sparten Skispringen und Nordische Kombination mit gestärktem Selbstvertrauen in die weitere Olympia-Saison blicken. Auch der zuständige Sportliche Leiter im ÖSV, Mario Stecher, hat die Ereignisse mit drei Siegen im Skispringen und drei Podestplätzen in der Kombination mit viel Freude beobachtet.

„Das war wirklich ein super Wochenende“, bilanzierte Stecher am Montag im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur. „Man hat bei einem Jan Hörl oder dem einen oder anderen in der Mannschaft gesehen: man gibt sich nicht mehr zufrieden mit einem guten Sprung. Da war so ein unbändiger Wille da, es zweimal runterzukriegen“, erklärte der ehemalige Spitzensportler. Die Springer-Mannschaft habe in Wisla natürlich auch glücklich den Sieg erringen können. Wohl auch ein bisschen ein Auslöser für den Einzelbewerb. „Ich glaube schon, dass Hörli dann gesehen hat, okay ich kriege zwei gleichwertige Sprünge runter. Schön zu beobachten, dass er da wirklich ein Schritt vorwärtsgegangen ist.“