Papst nach Rom zurückgekehrt

Papst Franziskus ist am Montag kurz vor 13.00 Uhr wieder in Rom gelandet. Seine 35. Auslandsreise hatte ihn in den vergangenen fünf Tagen nach Zypern und Griechenland geführt. Schwerpunkte der 35. Auslandsreise des Pontifex waren der Umgang mit Flüchtlingen in Europa und der Dialog zwischen der katholischen und den orthodoxen Kirchen, berichtete Kathpress. International beachtet wurde der Besuch des Papstes in einem Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos am Sonntag.

Das sichtlich bewegte katholische Kirchenoberhaupt warf der Weltgemeinschaft vor, das Elend und die Hilflosigkeit von Flüchtlingen und Migranten zu ignorieren. „Ich bitte euch, lasst uns diesen Schiffbruch der Zivilisation stoppen“, sagte Franziskus und beklagte das Mittelmeer als „Spiegel des Todes“.

Der Papst würdigte die Aufnahme von Flüchtlingen in Griechenland. Zugleich ging er hart mit der EU ins Gericht. Es gebe in Europa immer noch Menschen, „die so tun, als ginge sie dieses Problem nichts an“. Immer noch gebe es Hotspots, wo Migranten und Flüchtlinge unter grenzwertigen Umständen lebten, ohne dass sich für sie eine Lösung abzeichne. „Es ist traurig, wenn als Lösung vorgeschlagen wird, mit gemeinsamen Ressourcen Mauern zu bauen, Stacheldrahtzäune zu bauen“, so Franziskus.

Ähnlich hatte sich der Papst bereits in Zypern, der ersten Station seiner Reise, geäußert. Bei einem ökumenischen Gebet mit Migranten in der Hauptstadt verurteilte er den Umgang mit Flüchtlingen und Migranten in der „entwickelten Welt“ als eine „schwere Krankheit“. Franziskus kündigte an, in den kommenden Wochen 50 Migranten nach Rom ausfliegen zu lassen.

Die Bewohner Zyperns rief Franziskus während seines Aufenthalts zum Dialog mit der Türkei auf. Dies sei nicht einfach, aber der einzige Weg zur Versöhnung. Die 1960 von Großbritannien unabhängig gewordene Republik Zypern ist seit 1974 geteilt. Der Norden wurde nach teils gewaltsamen Spannungen von türkischen Truppen besetzt.

Einen weiteren Schwerpunkt der Reise bildete der Austausch mit Vertretern der orthodoxen Kirchen. Sowohl auf Zypern als auch in Griechenland warb der Papst dafür, angesichts der großen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen die Welt stehe, verstärkt mit einer Stimme zu sprechen. Bei einem Treffen mit Spitzenvertretern der griechisch-orthodoxen Kirche in Athen bat Franziskus „Gott und meine Brüder und Schwestern“ um Vergebung für Fehler der Vergangenheit. „Das Unkraut des Misstrauens hat unsere Distanz vergrößert, und wir haben aufgehört, Gemeinschaft zu pflegen“, sagte der Heilige Vater wörtlich.