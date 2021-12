Grüne machten Weg frei für deutsche Ampel-Regierung

Der Bildung der ersten Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP in Deutschland steht nichts mehr im Wege. In einer Urabstimmung sprachen sich rund 86 Prozent der teilnehmenden Grünen-Mitglieder für den Koalitionsvertrag aus, wie die Partei am Montag mitteilte. Insgesamt hätten sich 57 Prozent der Mitglieder an der Abstimmung beteiligt, teilte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner mit.