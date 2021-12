Opferzahl nach Vulkanausbruch auf Java steigt: 22 Tote

Ein erneuter Ausbruch des Vulkans Semeru in Indonesien hat die Suche nach Überlebenden am Montag erschwert. Die Einsatzkräfte mussten sich zwischenzeitlich zurückziehen, als der Vulkan wieder Asche ausspuckte. „Es gab eine kleine neue Eruption, die die Evakuierungsteams gefährden könnte“, sagte der Helfer Rizal Purnama. Stunden später nahmen sie die Suche wieder auf. Unterdessen ist die Zahl der Opfer auf 22 Tote gestiegen.

Am Samstag waren bei einem ersten Ausbruch des Vulkans rund ein Dutzend Dörfer auf der Insel Java in Asche gehüllt worden. Rote Lava floss den mit 3.676 Metern höchsten Berg Javas hinab. Tausende Anrainer ergriffen die Flucht. 27 Menschen wurden nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde am Montag noch vermisst.