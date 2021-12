Londoner Ex-Polizisten müssen wegen Leichenfotos in Haft

Weil sie Fotos von Mordopfern in Chatgruppen geteilt haben, müssen zwei ehemalige Londoner Polizisten in Haft. Ein Gericht in der britischen Hauptstadt verurteilte die 33 und 47 Jahre alten Männer am Montag zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Die damaligen Beamten waren bei einer Absperrung eingeteilt, nachdem im Juni 2020 die Leichen zweier toter Schwestern in einem Londoner Park gefunden worden waren.