Topscorerin Pandza nächster Corona-Fall im ÖHB-Team

„Wir sind sprachlos“, meinte Kapitänin Patricia Kovacs nach dem bereits siebenten Covid-Befund in der ÖHB-Delegation innerhalb weniger Tage. Trotz der anhaltenden Personalmisere wolle man aber auch gegen Spanien antreten. „Es bringt uns mental weiter, auch wenn es unglaublich hart ist. What doesn ́t kill you, makes you stronger“, so Kovacs.