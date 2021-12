Dezimiertes ÖHB-Team unterliegt WM-Mitfavorit Spanien klar

Das stark dezimierte ÖHB-Team hat bei der Handball-Frauen-WM nach dem nächsten Corona-Fall gegen Gastgeber Spanien erwartungsgemäß hoch verloren. Ohne die positiv getestete Topscorerin Katarina Pandza setzte es im letzten Gruppenspiel am Montag in Torrevieja ein 19:31 (6:14). Der Aufstieg in die am Donnerstag beginnende Hauptrunde war aber schon festgestanden.

Vor dem Match gegen Vizeweltmeister Spanien hatte man vom neuerlichen Corona-Befund erfahren. „Wir sind sprachlos“, gab Kapitänin Patricia Kovacs angesichts des weiter gewachsenen Clusters an. Fünf weitere Spielerinnen sind schon länger in Quarantäne. Trotz der Gesundheits- und Personalmisere entschied man sich aber einstimmig für ein Antreten gegen den Turniermitfavoriten.

In der Hauptrunde gegen Brasilien, Kroatien und Japan könnten es aber - keine weiteren Neuinfektionen vorausgesetzt - wieder mehr als das Dutzend sein. Denn man habe vom Veranstalter und dem Weltverband das Zugeständnis, dass ein Freitesten aus der Teamhotel-Quarantäne in den kommenden Tagen möglich sei, so der ÖHB. Der an Symptomen leidende Herbert Müller befindet sich in der Südstadt in Quarantäne. Ob er noch nachreisen kann, ist fraglich.