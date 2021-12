„Das Leben der Anderen“ unter besten Jahrhundert-Drehbüchern

Das Drehbuch für das DDR-Stasi-Drama „Das Leben der Anderen“ des deutsch-österreichischen Oscar-Preisträgers Florian Henckel von Donnersmarck hat es auf die Liste der 101 „besten Drehbücher“ dieses Jahrhunderts geschafft. Der US-Autorenverband (Writers Guild of America) gab die Auswahl von Büchern der letzten 20 Jahre am Montag bekannt. Die Mitglieder der renommierten Gewerkschaft wählten den Horrorthriller „Get Out“ (2017) von Oscar-Preisträger Jordan Peele auf Rang eins.

Auf den weiteren Plätzen folgen „Eternal Sunshine of the Spotless Mind“ (2004), „The Social Network“ (2010), „Parasite“ (2019), „No Country for Old Men“ (2007) und „Moonlight“ (2016), die alle auch mit einem Drehbuch-Oscar ausgezeichnet worden waren.