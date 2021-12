Kickl-Aussagen für Kogler „lebensbedrohlich“

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) übt scharfe Kritik am Corona-Kurs der FPÖ. Die Aussagen etwa von FPÖ-Chef Herbert Kickl und der Abgeordneten Dagmar Belakowitsch seien „unerträglich“ und „völlig unverantwortlich“, sagte er laut einer Vorab-Meldung in einem PULS 24-Interview, das am Dienstagabend (22.20 Uhr) ausgestrahlt wird. Kickl selbst nannte Belakowitschs Impfschaden-Sager unterdessen „verunglückt“.