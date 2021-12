Djokovic als Teilnehmer der Australian Open bestätigt

Die Organisatoren der Australian Open haben den Weltranglistenersten Novak Djokovic als Teilnehmer des Grand-Slam-Turniers in Melbourne bestätigt. Der Serbe stehe neben der Tennis-Weltranglistenersten Ashley Barty „an der Spitze der herausragenden Spielerfelder“, hieß es am Mittwoch auf der Homepage des Veranstalters. Die Australian Open starten am 17. Jänner.