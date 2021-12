Biden will mit osteuropäischen NATO-Partnern beraten

US-Präsident Joe Biden will am Donnerstag mit osteuropäischen NATO-Partnern über sein Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Ukraine-Konflikt beraten. Das Weiße Haus erklärte am Mittwoch, Biden wolle die Ansichten der neun Länder zu dem Konflikt in ihrer Nachbarschaft hören und das „Engagement der Vereinigten Staaten für die transatlantische Sicherheit unterstreichen“. Die NATO ist besorgt über die Aufstockung russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine.